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01:01, 5 января 2024Мир

Пентагон объяснил затруднения в передаче Украине военной помощи

Пентагон: США не могут передать Киеву 4,2 млрд долларов без одобрения Конгресса
СюжетМинобороны:

Фото: Jason Reed JIR / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что у ведомства имеются формальные полномочия на выделение Украине военной помощи в размере 4,2 миллиарда долларов, объяснив, что на деле имеются затруднения в передаче этих средств Киеву без одобрения Конгресса, сообщает РИА Новости.

«У нас есть полномочия потратить их, но у нас нет возможности пополнить запасы», — заявил он.

Пресс-секретарь Минобороны США уточнил, что предоставить Украине помощь возможно лишь в том случае, если конгрессмены одобрят соответствующий запрос американского президента Джо Байдена.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что у Киева не хватает боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК)

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      Марина Совина
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