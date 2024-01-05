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15:06, 5 января 2024Мир

Раскол Зеленского с Залужным объяснили

Telegraph: самоуверенность и приоритеты Зеленского усилили раскол с Залужным

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Самоуверенность президента Украины Владимира Зеленского усилила раскол с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph.

«Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — сказано в материале.

Отмечается, что Залужного рассматривали как возможного политического оппонента Зеленскому. По словам главкома, президенту не нужно разбираться в военном деле так же, как и в медицине или строительстве мостов.

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      Виктория Кондратьева
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