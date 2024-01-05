США предложили награду за сведения о финансировании ХАМАС

США решили выплатить 10 миллионов долларов за сведения о финансировании ХАМАС

Власти США заявили о готовности выплатить 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит помешать радикальному палестинскому движению ХАМАС получать средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Госдепартамента.

В заявлении говорится, что США предлагают награду в размере 10 миллионов долларов за сведения, которые помогут нарушить работу механизмов финансирования ХАМАС. Власти рассчитывают получить информацию о пяти лицах, которых называют «финансовыми посредниками ХАМАС». По данным США, трое посредников якобы находятся в Турции, один — в Судане. Еще один, по версии Госдепартамента, поддерживает «тесные связи со структурами в Иране».

Помимо финансирования и источников доходов ХАМАС, власти США намереваются получить сведения о компаниях, контролируемых радикальным палестинским движением, а также о структурах, которые осуществляют закупки для него.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил прибывшему в страну американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму, что страна со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. Нетаньяху уточнил, что Израиль намерен добиться исполнения своих целей, среди которых полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.

