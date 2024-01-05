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15:46, 5 января 2024Мир

Стал известен лидер НАТО по расходам на оборону

IFO: Польша тратит больше всех на оборону среди европейских стран НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша тратит больше всех на оборону среди европейских стран НАТО. Лидер альянса по расходам на оборону стал известен из данных Немецкого института экономических исследований (IFO).

Уточняется, что Североатлантический альянс настаивает, чтобы страны-участницы тратили не менее 2 процентов ВВП на оборону, однако только 10 стран континента из общего числа достигают этой цели. Польша тратит на военные расходы 3,9 процента ВВП, затем идет Греция (3 процента) и Эстония (2,7 процента).

Кроме того, отметку трат в необходимые 2 процента перешли Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Великобритания. Отмечается, что Бельгия и Люксембург тратят меньше всех на оборону, их расходы составляют 1,1 процента и 0,7 процента от ВВП.

«В нынешней напряженной экономической ситуации некоторым европейским странам трудно увеличить расходы на оборону в соответствии с обязательствами НАТО. На сегодняшний день целевой показатель в 2 процента достигнут почти исключительно на восточном фланге НАТО», — сказано в исследовании.

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      Виктория Кондратьева
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