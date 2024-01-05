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05:50, 6 января 2024Силовые структуры

Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые»

Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Умер один из бывших лидеров екатеринбургской ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин. Об этом сообщает Ura.Ru.

Предполагается, что в последние годы Макарихин жил в Канаде. Где конкретно он умер, не уточняется.

Предположительно, это произошло 26 или 27 декабря из-за проблем с сердцем на фоне употребления алкогольных напитков.

Предположительно, бывший бизнесмен похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

ОПГ «Центровые» возникла в конце 1980-х годов в Свердловске наряду с другими несколькими другими группировками. Первым лидером «Центровых» считается Олег Вагин, который был убит киллерами в 1992 году. Следующие руководители ОПГ были также убиты, после чего организация фактически прекратила свое существование.

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      Марина Совина
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