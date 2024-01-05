Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые»

Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин

Умер один из бывших лидеров екатеринбургской ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин. Об этом сообщает Ura.Ru.

Предполагается, что в последние годы Макарихин жил в Канаде. Где конкретно он умер, не уточняется.

Предположительно, это произошло 26 или 27 декабря из-за проблем с сердцем на фоне употребления алкогольных напитков.

Предположительно, бывший бизнесмен похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

ОПГ «Центровые» возникла в конце 1980-х годов в Свердловске наряду с другими несколькими другими группировками. Первым лидером «Центровых» считается Олег Вагин, который был убит киллерами в 1992 году. Следующие руководители ОПГ были также убиты, после чего организация фактически прекратила свое существование.