В США испугались частичного шатдауна в январе

В Белом доме боятся, что правительство может столкнуться с частичным шатдауном

Глава административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг заявила, что американское правительство в январе рискует столкнуться с шатдауном — частичным прекращением финансирования правительства.. Это может произойти из-за того, что Белый дом и Конгресс не договорились об уровне расходов на текущий год, указала Янг на семинаре для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.

«Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром», — цитирует ее РИА Новости.

По словам Янг, перспектива согласования расходов до 20 января выглядит «пугающей». Она также заявила, что некоторые консервативно настроенные республиканцы хотят довести ситуацию до шатдауна.

3 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам вновь угрожает шатдаун. По ее словам, до него осталось 16 дней.