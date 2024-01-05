В ВОЗ посоветовали делать две вещи из-за роста заболеваемости COVID-19

В ВОЗ призвали продолжать носить маски и вакцинироваться от COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в своем X призвал всех продолжать носить маски и вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, эти две вещи помогут сохранить здоровье на фоне роста заболеваемости в последнее время.

Также он считает, что нужно помнить о социальном дистанцировании.

Рост заболеваемости Гебрейесус объяснил в том числе рождественскими и новогодними каникулами по всему миру.

В конце прошлого года ВОЗ сообщил, что в декабре число случаев заболевания коронавирусной инфекции выросло на 52 процента, всего за месяц зарегистрировано 850 тысяч заразившихся.