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21:52, 5 января 2024Мир

В ВОЗ посоветовали делать две вещи из-за роста заболеваемости COVID-19

В ВОЗ призвали продолжать носить маски и вакцинироваться от COVID-19

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в своем X призвал всех продолжать носить маски и вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, эти две вещи помогут сохранить здоровье на фоне роста заболеваемости в последнее время.

Также он считает, что нужно помнить о социальном дистанцировании.

Рост заболеваемости Гебрейесус объяснил в том числе рождественскими и новогодними каникулами по всему миру.

В конце прошлого года ВОЗ сообщил, что в декабре число случаев заболевания коронавирусной инфекции выросло на 52 процента, всего за месяц зарегистрировано 850 тысяч заразившихся.

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      Марина Совина
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