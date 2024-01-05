В Ярославской области задержали несколько поездов

В Ярославской области три поезда задержали по техническим причинам

Несколько пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Как заявили в пресс-службе, с задержкой следуют три поезда. По состоянию на 17:50 пассажирский поезд номер 375 Воркута-Москва задерживался на 2 часа 47 минут, номер 67 Абакан-Москва — на 2 часа 3 минуты, а номер 103 Ярославль-Москва — на 2 часа 6 минут.

Помимо этого, еще несколько пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. В компании отметили, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее сообщалось, что 4 января на перегоне Кунашак — Муслюмово по техническим причинам были задержаны шесть поездов — пять пассажирских и один пригородный. Уточняется, что дольше всего простоял поезд № 346 сообщением Адлер — Нижневартовск, он был задержан на 8 часов 59 минут.