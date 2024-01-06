Американский авианосец вышел из Средиземного моря
Авианосец шестого флота ВМС США «Джеральд Р. Форд» и его ударная группа вышли из Средиземного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.
«Авианосец Gerlad Ford прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США», — сказано в сообщении.
Американский авианосец был направлен в восточную часть Средиземного моря после обострения палестино-израильского конфликта. Согласно заявлениям властей США, его размещение в регионе должно было «удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля».
В состав ударной группы «Джеральд Р. Форд» входят ракетный крейсер и четыре эсминца, несущие управляемое ракетное вооружение.
Ранее сообщалось, что иранский дрон пролетел рядом с атомным авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» ВМС США в Персидском заливе. Беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, при этом оператор дрона проигнорировал множественные предупреждения.