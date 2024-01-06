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14:57, 6 января 2024Мир

Американский авианосец вышел из Средиземного моря

Авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» покинул Средиземное море

Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins / U.S. Navy

Авианосец шестого флота ВМС США «Джеральд Р. Форд» и его ударная группа вышли из Средиземного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

«Авианосец Gerlad Ford прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США», — сказано в сообщении.

Американский авианосец был направлен в восточную часть Средиземного моря после обострения палестино-израильского конфликта. Согласно заявлениям властей США, его размещение в регионе должно было «удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля».

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В состав ударной группы «Джеральд Р. Форд» входят ракетный крейсер и четыре эсминца, несущие управляемое ракетное вооружение.

Ранее сообщалось, что иранский дрон пролетел рядом с атомным авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» ВМС США в Персидском заливе. Беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, при этом оператор дрона проигнорировал множественные предупреждения.

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      Никита Савин
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