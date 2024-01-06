Блинкен обсудил ситуацию в секторе Газа с главой МИД Турции

Блинкен и Фидан обсудили войну в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом ситуацию в секторе Газа, а также членство Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча государственного секретаря США и главы турецкого МИД прошла в Стамбуле, в особняке Вахдеттин. Стороны обсудили «войну в Газе, гуманитарный кризис и процесс вступления Швеции в НАТО». Кроме того, Блинкен и Фидан говорили о «двусторонних и региональных вопросах».

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал международное сообщество предпринять шаги с целью установления перемирия и «прекращения страданий палестинского населения в секторе Газа». Дипломат отметил, что нельзя наблюдать сложа руки «за насилием, которое творят еврейские поселенцы на Западном берегу реки Иордан».