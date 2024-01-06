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00:51, 6 января 2024Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на транспортном переходе.

Находящихся на мосту людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В конце декабря в Крыму оценили ущерб после атаки Вооруженных сил Украины по Феодосии. По оценке властей полуострова, ущерб оказался минимальным. Украинские войска атаковали Феодосию утром 26 декабря, Минобороны сообщило о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск».

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      Марина Совина
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