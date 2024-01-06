Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций
Кадыров назвал троллингом предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое предложение обменять 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за снятие санкций с его родни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
С таким заявлением он ранее обратился к бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, посетившему Грозный. «Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг», — заявил политик.
Кадыров выразил уверенность, что США не решатся вычеркнуть из черного списка его мать и детей, не имеющих никакого отношения к политике. Однако, заверил он, наложенные Вашингтоном санкции никак не мешают жить.