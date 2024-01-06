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00:31, 6 января 2024Россия

Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций

Кадыров назвал троллингом предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций

Фото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое предложение обменять 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за снятие санкций с его родни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

С таким заявлением он ранее обратился к бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, посетившему Грозный. «Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг», — заявил политик.

Кадыров выразил уверенность, что США не решатся вычеркнуть из черного списка его мать и детей, не имеющих никакого отношения к политике. Однако, заверил он, наложенные Вашингтоном санкции никак не мешают жить.

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      Марина Совина
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