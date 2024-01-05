Кадыров предложил освободить украинских пленных за снятие санкций с членов семьи

Кадыров предложил освободить пленных бойцов ВСУ за снятие санкций с членов семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи — матери и дочерей. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске», — сказал Кадыров в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Список украинских бойцов он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру.

При передаче списка была показана видеозапись с пленными. На видео украинские бойцы сообщили, что было предложено освободить 20 пленных при условии снятия санкций с членов семьи Кадырова, его самолетов и лошадей.

Ранее глава Чечни сообщил, что в ходе визита в Грозный Риттеру провели экскурсию по Российскому университету спецназа. Экс-разведчик обсудил с председателем парламента Чеченской Республики ситуацию в мире и российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине.

