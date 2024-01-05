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01:43, 5 января 2024Россия

Кадыров сообщил о визите в Грозный экс-разведчика США

Кадыров заявил, что экс-разведчик морской пехоты США Риттер посетил Грозный
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Sputnik Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер посетил Грозный. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В Грозный прибыла делегация во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком ВС США Скоттом Риттером», — заявил он. Уточняется, что в аэропорту Грозного делегацию встретил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Как рассказал Кадыров, Риттеру провели экскурсию по Российскому университету спецназа. В ходе визита экс-разведчик обсудил с председателем парламента Чеченской Республики ситуацию в мире и российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине. Также Риттер посетил аэродинамический комплекс Goodsky и крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали.

Кадыров выразил благодарность Риттеру и делегации за визит в Чечню. «Уверен, увиденное позволит Скотту Риттеру сформировать объективное мнение о нашей республике и ее вкладе в специальную военную операцию на Украине», — написал он.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации находятся на финальном этапе перед окончательной победой в специальной военной операции на Украине.

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      Марина Совина
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