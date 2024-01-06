На Украине назвали «мобилизацию» словом года

«Мыслово»: «мобилизация» стала словом года на Украине

Словарь современного украинского сленга «Мыслово» выбрал термин «мобилизация» словом 2023 года. Об этом сообщается на сайте словаря.

Отмечается, что второе место занял термин «контрнаступ» (в переводе с украинского — контрнаступление — прим. «Ленты.ру.»), третье место взял термин «уклонист».

Словарь отмечает, что термин «мобилизация» находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации. Позиция термина «контрнаступ» обусловлена тем, что само наступление «получило значительно больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения, и как следствие принесло больше фрустрации, чем видимых результатов».

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб Вооруженных сил республики (ВСУ) попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Однако 27 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг эти слова, сообщив, что военное командование не делало такого запроса.