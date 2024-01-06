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15:01, 6 января 2024Экономика

Прирост наличных у жителей России за год составил около двух триллионов рублей

ЦБ: прирост наличных у россиян составил почти два триллиона рублей за год

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Почти 2 триллиона рублей составил прирост наличных средств у жителей России по итогам 2023 года, о чем свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ).

Как сообщает регулятор, объем наличных в обращении по состоянию на 1 декабря прошлого года составлял 17,91 триллиона рублей. К 28 декабря в наличные средства было переведено еще 374,7 миллиарда рублей. К концу года в общей сложности прирост составил около 1,94 триллиона рублей.

Отмечается, что в 2022 году прирост составлял 2,28 триллиона рублей.

Ранее в ЦБ сообщали, что в июле спрос на наличные в России оказался аномальным. Объем денег в обращении по сравнению с показателями 2022 года были вчетверо выше.

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      Анастасия Алимпиева
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