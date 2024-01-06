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04:33, 6 января 2024Культура

Погибший в авиакатастрофе актер незадолго до гибели послал «привет из рая»

Голливудский актер Оливер перед гибелью в авиакатастрофе послал «привет из рая»

Фото: Mark Avery / Reuters

Голливудский актер Кристиан Оливер, разбившийся в авиакатастрофе, незадолго до гибели послал «привет из рая». Соответствующий пост был опубликован в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — написал артист, прикрепив к посту пляжное фото.

51-летний Оливер, известный по фильмам «Спиди-гонщик», «Хороший немец» и «Валькирия», разбился на частном самолете в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Вместе с ним на борту находились две его дочери 10 и 12 лет, а также пилот.

Позднее в сети появилось видео с моментом авиакатастрофы. На ролике было видно, как самолет падает практически вертикально и врезается в воду на большой скорости.

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      Марина Совина
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