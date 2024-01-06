Призыв Зеленского передать российские активы Украине назвали криком отчаяния

Слуцкий назвал слова Зеленского передать российские активы Киеву криком отчаяния

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал призыв Владимира Зеленского передать замороженные активы России Украине криком отчаяния. Об этом сообщает РИА Новости.

«По сути, он призывает своих вашингтонских хозяев активизировать планы по откровенному грабежу и попранию принципов защиты частной собственности, а заодно окончательно обрушить доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий», — сказал он. Депутат заявил, что поддержка Украины на Западе уходит на второй план «и остается все меньше желающих тратить деньги европейских, да и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты».

Ранее Зеленский призвал Запад передать замороженные активы России Киеву. Он попросил ускорить создание правовой базы для этого процесса. Политик считает, что конфискация средств Москвы была бы справедливым ответом на российскую специальную военную операцию (СВО) на территории республики