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16:51, 6 января 2024Россия

Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Гладков: средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — написал Гладков 6 января. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 5 января Белгород и Белгородский район вновь были атакованы со стороны Украины. Пострадали два человека. Помимо этого, повреждены окна и балконы одного из домов, а также машины.

Ранее Гладков сообщил, что жители Белгорода, переживающие за свою безопасность, могут выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах региона. Он уточнил, что для этого необходимо обратиться в приемную губернатора или в приемную мэра, также можно позвонить по телефонами 122 или 112.

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      Екатерина Подвигина
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