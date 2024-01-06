Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Гладков: средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — написал Гладков 6 января. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 5 января Белгород и Белгородский район вновь были атакованы со стороны Украины. Пострадали два человека. Помимо этого, повреждены окна и балконы одного из домов, а также машины.

Ранее Гладков сообщил, что жители Белгорода, переживающие за свою безопасность, могут выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах региона. Он уточнил, что для этого необходимо обратиться в приемную губернатора или в приемную мэра, также можно позвонить по телефонами 122 или 112.