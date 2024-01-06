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19:09, 6 января 2024Бывший СССР

Украину предупредили о более мощных российских ракетах

Британский эксперт Меркурис: РФ еще не била по Киеву самой мощной ракетой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия еще не наносила удары по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) одной из самых разрушительных и мощных ракет «Циркон». Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По мнению Меркуриса, разрушительные атаки по украинским военными продолжатся и в будущем. Он предупредил, что удары могут начать наносить более мощными ракетами.

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«Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят», — сказал Меркурис.

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Позднее Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по стране было выпущено более 500 ракет и дронов.

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