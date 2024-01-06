В ЕС обозначили роль России в будущей архитектуре безопасности Европы

Министр Венгрии Бока: у архитектуры безопасности ЕС нет будущего без участия РФ

Будущую архитектуру безопасности Европы невозможно построить без участия России. Об этом в интервью финской газете Ilta-Sanomat заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, отвечая на вопрос, как Запад будет взаимодействовать с РФ по завершении украинского кризиса.

«Я не знаю, когда мы сможем подумать о таких переговорах и кто будет в них участвовать. Надеюсь, что Европейский союз сможет сыграть решающую роль в этих дискуссиях, и Россия вступит в диалог об этом, когда придет время», — добавил Бока.

Рассуждая о конфликте на Украине, министр подчеркнул, что правительство Венгрии видит перед собой главную цель — добиться прекращения огня в кратчайшие сроки. По его словам, долгосрочному урегулированию кризиса могут способствовать только переговоры. «Я не знаю, насколько прочный мир может быть достигнут между сторонами. Но я знаю, что военные действия не приводят к миру», — заявил Бока.

В конце декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что позиция Будапешта по конфликту на Украине остается неизменной. Страна выступает против вступления республики в НАТО, так как это чревато втягиванием всего альянса в украинский кризис и прямым столкновением с Россией.