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15:44, 6 января 2024Мир

В Японии обнаружили находившуюся пять суток под завалами 90-летнюю женщину

Kyodo: в Японии 90-летняя женщина выжила, проведя пять суток под завалами

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

90-летнюю женщину, которая провела пять суток под завалами дома, обнаружили живой. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Пострадавшую в результате землетрясения женщину нашли спасатели в городе Судзу, префектура Исикава.

Ранее сообщалось, что число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 126. Уточнялось, что пострадали не менее 516 человек.

Серия мощных землетрясений произошла в Японии 1 января. Специалисты зафиксировали несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно.

В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили магнитуду землетрясений в 5,7; 6,1 и 7,4.

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