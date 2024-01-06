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14:05, 6 января 2024Россия

Волонтеры приступили к массовой проверке собранных в поддержку Путина подписей

Массовая проверка собранных в поддержку Путина подписей началась в его штабе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Волонтеры избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина начали массовую проверку подписей в поддержку его самовыдвижения. Об этом сообщил уполномоченный группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Путина, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев. Его слова передает ТАСС.

Блажеев отметил, что в настоящее время в штабе идет активная работа, так как начинают поступать подписные листы. По его словам, подписи поступили уже из 45 регионов страны. Он рассказал, что работа кипит, потому что «нужно организовать проверку этих подписных листов».

Ранее 5 января сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах 2024 года из 19 регионов страны.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства начался 23 декабря. Первая партия документов поступила в штаб 30 декабря.

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