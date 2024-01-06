Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 6 января 2024Мир

Жителей Болгарии предупредили о превращении во «второсортных европейцев»

Президент Радев предупредил о превращении болгар во «второсортных европейцев»
Румен Радев

Румен Радев. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Болгарии Румен Радев предупредил о превращении граждан страны во «второсортных европейцев». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

Политик заявил о творящемся «политическом разгуле и торговле национальным суверенитетом». По его мнению, правящая коалиция в Болгарии принимает решения не в интересах граждан страны, а ради сохранения в своих руках рычагов управления.

Действия властей страны способны привести к тому, что граждане Болгарии утратят национальное достоинство, превратившись в европейских граждан второй категории, считает Радев.

22 ноября Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеров. 4 декабря президент страны Румен Радев наложил вето на этот закон и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения, посчитав, что в документе не учитываются потребности в технике пограничников, пожарных и правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Власти Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП в Подольске

      На клуб «Мутабор» подали в суд из-за музыки

      Жителей Болгарии предупредили о превращении во «второсортных европейцев»

      Байден выступит в Конгрессе 7 марта

      На Украине сообщили о взрывах в Днепре

      Правительство Украины уличили в стремлении выживать за счет России

      «Погибший» под Артемовском вагнеровец Бибер вышел на связь

      В Москве загорелся «дом-корабль»

      Правительство Польши подписало соглашение о блокировке границы с Украиной

      ВСУ снова обстреляли Донецк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости