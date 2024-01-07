Более 100 жителей Белгорода уехали из города в пункты размещения

Более 100 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения в регионах

Более 100 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения (ПВР), организованные в области и других регионах России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрея Чеснокова.

По словам Чеснокова, первым белгородцам, принявшим решение переехать в безопасное место, раздали продовольственные наборы, организовали трехразовое питание и предоставили возможность обратиться к медицинским специалистам.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько белгородских семей воспользовались пунктами временного размещения на территории региона, и при необходимости будут подготовлены еще больше мест.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что переживающие за свою безопасность жители Белгорода могут выехать в пункты временного размещения в других районах. Те, кому не хватит мест на территории Белгородской области, могут быть размещены в соседних регионах.