Глава СК поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения бойца специальной военной операции (СВО) в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале комитета.
Перед этим в соцсетях было опубликовано сообщение о бездействии правоохранительных органов после нападения на военнослужащего. В публикации говорилось, что участковый оставил без внимания обращение пострадавшего несмотря на наличие заключения медицинской экспертизы и свидетелей.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее Александр Бастрыкин предложил лишать россиян приобретенного гражданства за отказ участвовать в СВО. «Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — пояснил он.