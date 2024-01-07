Глава СК поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения бойца СВО в Ульяновске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения бойца специальной военной операции (СВО) в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале комитета.

Перед этим в соцсетях было опубликовано сообщение о бездействии правоохранительных органов после нападения на военнослужащего. В публикации говорилось, что участковый оставил без внимания обращение пострадавшего несмотря на наличие заключения медицинской экспертизы и свидетелей.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее Александр Бастрыкин предложил лишать россиян приобретенного гражданства за отказ участвовать в СВО. «Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — пояснил он.