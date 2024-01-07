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12:44, 7 января 2024Наука и техника

Раскрыта природа волшебных островов на Титане

Geophysical Research Letters: плавучие острова на Титане состоят из органики

Фото: Unsplash

Ученые раскрыли возможную природу «волшебных островов» на Титане, спутнике Сатурна. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

«Волшебные острова» представляют собой объекты, которые были обнаружены на радиолокационных изображениях в виде ярких пятен, перемещающихся по поверхности углеводородных морей в течение нескольких часов или недель. Предыдущие исследования показали, что это может быть иллюзия, созданная волнами, либо настоящие плавающие острова, состоящие из твердых тел.

В новой работе было показано, что плавучие острова могут возникать из сгустков органического вещества, которые в виде хлопьев образуются в атмосфере спутника, а затем падают на поверхность рек и озер из жидкого метана и этана. Поскольку углеводоемы уже насыщены органическими веществами, эти хлопья не растворяются.

Однако, чтобы быть плавучими, острова из органики должны быть достаточно пористыми. Отдельные комки слишком малы, чтобы плавать сами по себе, однако у берегов может скопиться достаточное количество органического вещества, чтобы возникали аналоги земных айсбергов.

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      Александр Еникеев
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