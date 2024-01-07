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06:15, 7 января 2024Ценности

Ким Кардашьян своим нарядом поддержала тренд на русский стиль

Ким Кардашьян опубликовала фотографии с отдыха в шапке-ушанке и меховой шубе

Фото: I-Images / Global Look Press

Американская актриса и предпринимательница Ким Кардашьян, будучи на отдыхе в горах, нарядилась в песочного цвета шубу и меховую шапку-ушанку, возможно отдавая дань тренду на русский стиль, появившемуся в социальных сетях. Она дополнила образ небольшой пушистой сумкой в тон, фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда добавила на фото замерзший эмодзи с намеком на морозную погоду. Публикация собрала более миллиона лайков и комментариев, в том числе от русскоязычной аудитории. Стиль Кардашьян сравнили с трендами Russian core и Slavic Bimbo Girl, которые вдохновлены одеждой и аксессуарами славянской культуры.

Многие видео с повторением этих трендов пользователи соцсетей выкладывали под песню Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и благодаря тенденции снова ставший популярным. Почти 20 лет спустя песня полюбилась иностранцам, которые также начали танцевать под нее на видео в меховых шапках и шубах.

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      Александра Синицына
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