Ким Кардашьян своим нарядом поддержала тренд на русский стиль

Ким Кардашьян опубликовала фотографии с отдыха в шапке-ушанке и меховой шубе

Американская актриса и предпринимательница Ким Кардашьян, будучи на отдыхе в горах, нарядилась в песочного цвета шубу и меховую шапку-ушанку, возможно отдавая дань тренду на русский стиль, появившемуся в социальных сетях. Она дополнила образ небольшой пушистой сумкой в тон, фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда добавила на фото замерзший эмодзи с намеком на морозную погоду. Публикация собрала более миллиона лайков и комментариев, в том числе от русскоязычной аудитории. Стиль Кардашьян сравнили с трендами Russian core и Slavic Bimbo Girl, которые вдохновлены одеждой и аксессуарами славянской культуры.

Многие видео с повторением этих трендов пользователи соцсетей выкладывали под песню Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и благодаря тенденции снова ставший популярным. Почти 20 лет спустя песня полюбилась иностранцам, которые также начали танцевать под нее на видео в меховых шапках и шубах.