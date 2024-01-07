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16:39, 7 января 2024Россия

Очередь на российской границе с Польшей выросла до 150 машин

Калининградская таможня: очередь на границе с Польшей выросла до 150 автомобилей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Очередь на границе Калининградской области с Польшей выросла до 150 автомобилей и продолжает расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Калининградской таможни.

Отмечается, что 6 января на пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 была очередь из 130 легковых автомобилей. Под утро 7 января с 8:00 до 9:00 польская сторона перестала принимать транспортные средства, при этом машины продолжают подъезжать.

По словам пресс-секретаря, за сутки калининградские таможенники оформили на выезд 512 транспортных средств, однако они могли бы оформить на 100-200 больше, если бы сопредельная сторона работала оперативнее. При этом нет объяснений, что замедлило работу таможни.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил, почему возникла очередь на границе Польши и Калининградской области. По его мнению, это связано с тем, что через регион европейцам дешевле всего попасть в Москву.

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