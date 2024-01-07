Зампостпреда России при ООН Полянский: США пытаются разгромить Россию

Украинский кризис является наиболее ярким проявлением долгосрочной стратегии США, направленной на ослабление и разгром России. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х (ранее — Twitter).

По его словам, Вооруженные силы Украины не собираются «идти на Москву» ввиду близкого краха киевского режима. Угроза России, по мнению замглавы постпреда, исходит со стороны военного блока НАТО.

Полянский выразил уверенность, что США и НАТО не пересмотрят стратегию взаимодействия с Россией даже после поражения Украины. «Это будет огромной ошибкой Запада», — заключил он.

Ранее в МИД России высмеяли прозвучавший в Евросоюзе (ЕС) призыв создать общеевропейскую армию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что ЕС продемонстрировал неспособность справиться с глобальными вызовами и задалась вопросом о роли НАТО в контексте создания вооруженных сил объединенной Европы.