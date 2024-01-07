Приезжий девятиклассник избил мужчину в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина попал в больницу после избиения приезжим школьником

Девятиклассник из Мурманской области избил мужчину в новогоднюю ночь на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге и попал в изолятор. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что пострадавшего, лежавшего в крови у одного из зданий, обнаружили утром 1 января. Впоследствии его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Известно, что 6 января напавшего на мужчину приезжего школьника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в январе 11-летняя девочка-сирота получила тяжелые травмы после избиения двумя братьями-пятиклассниками напротив школы в Нижнем Тагиле.