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11:23, 7 января 2024Россия

Приезжий девятиклассник избил мужчину в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина попал в больницу после избиения приезжим школьником

Фото: Максим Константинов / a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com

Девятиклассник из Мурманской области избил мужчину в новогоднюю ночь на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге и попал в изолятор. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что пострадавшего, лежавшего в крови у одного из зданий, обнаружили утром 1 января. Впоследствии его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Известно, что 6 января напавшего на мужчину приезжего школьника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в январе 11-летняя девочка-сирота получила тяжелые травмы после избиения двумя братьями-пятиклассниками напротив школы в Нижнем Тагиле.

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      Алина Гостева
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