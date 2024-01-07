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08:24, 7 января 2024Забота о себе

Названы повышающие иммунитет продукты

Врач Водолазкая рассказала, что морковь и шпинат повышают иммунитет

Фото: Ronan Kruithof / Unsplash

Для поддержания иммунной функции организма важно сохранять баланс ключевых витаминов и минералов и определенные уровни белкового и жирового обменов, сообщила врач-эндокринолог, клинический нутрициолог компании Biogena Ангелина Водолазкая. Продукты, которые способствуют повышению иммунитета, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, снижение активности иммунных реакций наблюдается в случае возникновения дефицита микро- и макронутриентов. Согласно Европейскому управлению по безопасности пищевых продуктов (EFSA), для нормального функционирования иммунной системы необходимы шесть витаминов (D, A, C, фолиевая кислота, B6 и B12) и четыре минерала (цинк, железо, медь и селен).

Настоящим иммуномодулятором является морковь, поделилась врач. В ней содержатся бета-каротин и витамин А, насыщение организма которыми приводит к сокращению частоты и продолжительности ОРВИ. Однако морковь стоит есть в умеренных количествах, так как злоупотребление может стать причиной сонливости и нарушений стула, предупредила Водолазкая.

Болгарский перец содержит в себе на 40 процентов больше витамина С, чем цитрусовые. Лучше всего болгарский перец сохраняет свои полезные свойства в свежем, термически необработанном виде

Ангелина Водолазкаяэндокринолог

Большое количество антиоксидантов и фитонцидов, которые оказывают противомикробное действие, содержит чеснок. Он стимулирует иммунную систему, но при употреблении в больших количествах может спровоцировать отрыжку и сыпь на теле. Кроме того, чеснок не рекомендуется людям с язвами желудка и гастритом.

Также врач выделила шпинат. Она рассказала, что продукт содержит в себе витамины A, С и Zn, которые необходимы для поддержки работы иммунных клеток. «Шпинат также помогает в процессе восстановления после болезней. Кроме этого, высокое содержание минералов в шпинате способствует релаксации и восстановлению нервной системы», — заключила врач.

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      Екатерина Смирная
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