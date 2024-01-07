Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка

Путин рассказал, как вернул в Россию из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы

Президент России Владимир Путин рассказал о возвращении из Нью-Йорка иконы мученицы Елизаветы с частицей ее мощей. Об этом он сообщил после рождественской службы, передает РИА Новости.

Глава государства пояснил, что эту икону с мощами ему подарил предстоятель зарубежной церкви в Соединенных Штатах.

«Я ее сюда привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес ее сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом», — поделился президент.

Ранее Путин поздравил граждан с Рождеством Христовым, напомнив о единстве миллионов людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.