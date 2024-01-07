Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 7 января 2024Россия

Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка

Путин рассказал, как вернул в Россию из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин рассказал о возвращении из Нью-Йорка иконы мученицы Елизаветы с частицей ее мощей. Об этом он сообщил после рождественской службы, передает РИА Новости.

Глава государства пояснил, что эту икону с мощами ему подарил предстоятель зарубежной церкви в Соединенных Штатах.

«Я ее сюда привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес ее сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом», — поделился президент.

Ранее Путин поздравил граждан с Рождеством Христовым, напомнив о единстве миллионов людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мы очень жестко работаем» Пушилин высказался об ответе России на удары ВСУ по Белгороду и Донецку

      Названа предварительная причина смерти внука Хрущева

      РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

      Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

      Раскрыта ситуация с оставшимися без тепла домами в Подольске

      В Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 после инцидента

      Российский студент заявил о травле в Шотландии из-за поддержки СВО

      Во Франции обвинили Запад во лжи о ситуации на Украине

      Рейс из Сочи в Петербург задержали на Рождество из-за неадекватного пассажира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости