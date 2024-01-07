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13:30, 7 января 2024Россия

Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ

МО РФ: российские войска поразили три бригады ВСУ в ДНР и Запорожье

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные нанесли удары по живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Старомайорского и Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), а также населенного пункта Приютное в Запорожской области.

«Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сообщении Минобороны.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате шести украинских ракет «Нептун» в небе над Черным морем.

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      Екатерина Подвигина
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