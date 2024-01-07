Сестра Ким Чен Ына заявила о «снятом предохранителе у ружья» армии КНДР

Ким Е Чен заявила о непоправимых последствиях действий Южной Кореи

Безосновательные действия военных и властей Южной Кореи приведут к непоправимым последствиям, заявила Ким Е Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким ответила на заявления властей Южной Кореи об артиллерийских учениях военных КНДР. По ее мнению, просчеты и ошибки южнокорейских военных приведут к непоправимым последствиям.

«Еще раз уточняю одну вещь: предохранитель у ружья нашей армии уже снят. Как мы уже заявили, наша армия нанесет немедленный огневой удар по военным гангстерам Республики Корея в случае малейших провокаций с их стороны», — заявила она.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило о проведении учений северокорейской артиллерии на море. Отмечается, что снаряды упали в зоне к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море.