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14:50, 5 января 2024Мир

КНДР провела стрельбы в ответ на учения Южной Кореи

Yonhap: КНДР провела стрельбы артиллерии на море в ответ на учения Южной Кореи

Фото: KCNA / Reuters

КНДР провела стрельбы артиллерии на море в ответ на учения Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил артиллерийские обстрелы с мысов Чансан и Дунгсан, расположенных в юго-западных прибрежных северокорейских районах с 9 до 11 часов утра.

Отмечается, что снаряды упали в зоне к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море.

По данным агентства, КНДР объяснила проведение стрельб ответом на учения Южной Кореи и пообещала «беспрецедентный ответ на провокации со стороны врагов».

5 января военные Северной Кореи за два часа осуществили более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. С южнокорейской стороны ущерб не зафиксирован. Снаряды упали на северокорейской территории. Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи провели учения в Желтом море в ответ на обстрел.

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      Семен Александров
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