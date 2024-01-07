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15:42, 7 января 2024Россия

В небе над российским регионом сбили второй за день беспилотник

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили второй за день беспилотник ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Reuters

Над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Дрон стал вторым беспилотником, сбитым в небе над регионом с начала суток. Первая атака, по данным Минобороны России, была предпринята около 13:00 мск.

Беспилотник был сбит военнослужащими Минобороны России. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, подчеркнул губернатор и поблагодарил подразделения противовоздушной обороны.

По данным властей региона, дрон был уничтожен над Севским районом области, который граничит с Украиной.

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      Алан Босиков
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