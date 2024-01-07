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13:15, 7 января 2024Россия

В российском селе частично пропал свет после обстрела со стороны Украины

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В селе Козино Рыльского района Курской области нарушено электроснабжение после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

По данным из открытых источников, Козино находится менее чем в километре от российско-украинской границы. После атаки в домах части жителей села пропал свет. Аварийные службы приступят к восстановлению поврежденной инфраструктуры, как только будет безопасно, сказал губернатор.

В ходе обстрела никто не пострадал, подчеркнул Старовойт. В одном из частных домов взрывной волной выбило окна. Владельцу поврежденной при атаке недвижимости окажут помощь, сказал глава Курской области.

Ранее в Совфеде прокомментировали обстрелы Белгорода украинскими войсками.

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      Алан Босиков
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