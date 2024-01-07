В США посоветовали проверить призвавших к ударам по России немецких депутатов

Экс-агент Джонсон: стоит проверить немецких депутатов, призвавших к ударам по РФ

Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works посоветовал проверить немецких лепутатов, призывавших передать Украине ракеты Taurus для ударов по России.

«Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?» — задался вопросом аналитик.

Джонсон добавил, что немцам следует обдумать, к каким последствиям приведет подобное решение, во сколько оно обойдется, насколько высказывания парламентариев оторваны от реальности.

По мнению экс-агента ЦРУ, такие люди способствуют эскалации вооруженного конфликта и разрастания его на территорию Европы.

Накануне депутаты немецкого бундестага от нескольких партий вновь призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России. Инициативу поддержала в том числе глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

