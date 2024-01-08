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12:45, 8 января 2024Экономика

Бизнес-омбудсмен Титов рассказал о несбывшихся мрачных прогнозах для России

Борис Титов: мрачные прогнозы для РФ не оправдались благодаря рыночной экономике

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Мрачные прогнозы и ожидания сплошного негатива в экономике России в 2023 году не сбылись, поскольку сама экономика смогла быстро перестроиться благодаря тому, что «давно стала рыночной», считает уполномоченный при президенте страны по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его мнение приводит РИА Новости.

«Если бы мы не были рыночной экономикой, так быстро не адаптировались бы к той сложнейшей геополитической ситуации, в которой оказались, это точно», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что, хотя в России удалось «импортозаместиться» по целому ряду важных направлений, существует еще «достаточно позиций, по которым страна до сих пор серьезно отстает».

При этом главным Титов назвал то, что «возможности для бизнеса после санкций сохранились». Также уполномоченный при главе государства исключил разворот России к Западу, подчеркнув, что этого не произойдет даже при отмене санкций США и Евросоюза, а будущее заключается в сотрудничестве с Востоком и глобальным Югом.

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      Дмитрий Воронин
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