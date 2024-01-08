В России предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной

В Госдуме РФ предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной

В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной, об этом пишет РИА Новости.

Депутат ГД Сергей Колунов («Единая Россия») обратился с таким предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. По его словам, сдачу нормативов ГТО необходимо включить в образовательные программы по физкультуре. Политик считает, что нормативы должны сдавать все учащиеся, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья.

«Прошу поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в стексте обращения.

Депутат отметил, что физкультурно-спортивный комплекс ГТО выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что в нормативы ГТО можно включить разведение костра и установку палаток.