Израиль обвинили в ударе по убежищу «Врачей без границ» в Газе

«Врачи без границ»: Израиль ударил по убежищу сотрудников организации в Газе

Израиль ударил по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» на юге сектора Газа. Об этом сообщается в соцсети X организации.

Ранения получили четыре человека, в том числе и ребенок. В момент удара в убежище находились более 100 сотрудников организации вместе с семьями.

«Врачи без границ» уточнили, что израильская армия была в курсе, где находится убежище, поэтому организации предстоит выяснить, что же произошло.

В декабре организация обвиняла израильскую армию в уничтожении техники и оборудования. «Врачи без границ» уточняли, что на всю техника нанесена символика организации, что делает атаки намеренными.