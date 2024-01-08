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22:15, 8 января 2024Мир

Израиль обвинили в ударе по убежищу «Врачей без границ» в Газе

«Врачи без границ»: Израиль ударил по убежищу сотрудников организации в Газе

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израиль ударил по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» на юге сектора Газа. Об этом сообщается в соцсети X организации.

Ранения получили четыре человека, в том числе и ребенок. В момент удара в убежище находились более 100 сотрудников организации вместе с семьями.

«Врачи без границ» уточнили, что израильская армия была в курсе, где находится убежище, поэтому организации предстоит выяснить, что же произошло.

В декабре организация обвиняла израильскую армию в уничтожении техники и оборудования. «Врачи без границ» уточняли, что на всю техника нанесена символика организации, что делает атаки намеренными.

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      Марина Совина
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