Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:29, 8 января 2024Россия

Медведев предрек экспорт майдана в Германию

Медведев заявил об ожидании экспорта майдана с Украины в Германию

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек «экспорт» майдана с Украины в Германию. Об этом он написал в соцсети X.

Он отметил, что в ФРГ проходят забастовки фермеров. По словам Медведева, они «заблокировали большую часть страны».

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что Германия является основным спонсором Украины, при этом «астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти». «Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие — майдан — в Берлин», — заявил он.

Медведев также выразил сомнение, что в случае продолжения поддержки Берлином Киева канцлер Германии Олаф Шольц продержится.

Ранее в России высказались о вероятности сербского Майдана. Попытки осуществления переворота в стране были и есть, заявил
депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, спецслужбы делают все, что связано с возможностью противостояния России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны сообщило об обстреле Белгородской области чешскими ракетами

      Медведев предрек экспорт майдана в Германию

      Путин поручил обеспечить электроснабжение в Подмосковье и Херсонской области

      Две тысячи грузовиков застряли в очереди на границе Украины с Польшей

      Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку

      В Пентагоне высказались по вопросу отставки Остина

      В Финляндии задумались о продлении закрытия границ с Россией

      При обстреле Белгорода пострадали три человека

      Израиль обвинили в ударе по убежищу «Врачей без границ» в Газе

      Минобороны Украины сообщило о подготовке аэродромов под F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости