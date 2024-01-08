Медведев заявил об ожидании экспорта майдана с Украины в Германию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек «экспорт» майдана с Украины в Германию. Об этом он написал в соцсети X.

Он отметил, что в ФРГ проходят забастовки фермеров. По словам Медведева, они «заблокировали большую часть страны».

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что Германия является основным спонсором Украины, при этом «астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти». «Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие — майдан — в Берлин», — заявил он.

Медведев также выразил сомнение, что в случае продолжения поддержки Берлином Киева канцлер Германии Олаф Шольц продержится.

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