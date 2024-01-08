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14:41, 8 января 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о долгах Украины

Пушилин: Украина экономически несостоятельна и не проживет без поддержки извне

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал Украину экономически несостоятельной, отметив, что без поддержки извне страна не выживет и месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью.

Как объяснил политик, за уже накопленные долги, которые он назвал огромными, «теперь должны рассчитываться» следующие поколения.

«Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины», — подчеркнул политик. Он отметил, что с учетом финансовых показателей «этой страны уже нет по сути».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил отсутствие у Киева запасного плана на случай прекращения поступления помощи от Евросоюза, указав, что, если средства будут задерживаться, властям страны придется «продемонстрировать мастерство управления».

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      Дмитрий Воронин
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