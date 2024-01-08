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15:52, 8 января 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности взрыва на железной дороге в России

«112»: сработавшее в Нижнем Тагиле ВУ было закреплено на одной из цистерн

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Взрывное устройство (ВУ), сработавшее на железнодорожных путях в Свердловской области, было закреплено на одной из цистерн. Такие подробности случившегося раскрыл Telegram-канал «112».

По его информации, состав вышел с нефтебазы у станции Сан-Донато в черте Нижнего Тагила. Известно, что первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны. Они нашли поврежденную цистерну и еще одно ВУ на соседней бочке.

О взрыве на железной дороге стало известно ранее в понедельник, 8 января. В результате взрыва пострадавших нет. На место ЧП выехали взрывотехники, территорию оцепили.

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