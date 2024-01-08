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04:30, 8 января 2024Россия

Российские военные успешно отразили контратаку штурмовиков ВСУ под Купянском

МО РФ: военные группировки «Запад» успешно отразили контратаку ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки «Запад» успешно отразили контратаку штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что бойцы ликвидировали диверсионную группу противника, которая пыталась пройти по заминированной местности к наблюдательному пункту.

Командир взвода с позывным Сатана отметил, что противника российские военные заметили не сразу, штурмовики ВСУ двигались в складке местности.

«Однако, мы создали хорошую систему обороны. Ночью группа ДРГ попыталась прорваться к нам. Парни встретили их достойно», — добавил боец. Он рассказал, что взвод вызвал огонь минометной батареи.

В Минобороны заявили, что на купянском направлении за сутки ВСУ понесли потери в количестве 50 человек, две боевые машины и три автомобиля.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные с помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт.

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      Марина Совина
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