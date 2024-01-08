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03:25, 8 января 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

Минобороны: разведчики ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военные с помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, была проведена разведка местности с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон Вооруженных сил (ВС) России обнаружил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ.

«Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен», — добавили в министерстве.

В декабре стало известно, что украинская армия была вынуждена отойти в южном и юго-западном направлениях после неудачных контратак в районе Синьковки в Харьковской области.

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      Марина Совина
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