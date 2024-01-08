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14:49, 8 января 2024Россия

Главу волгоградского МЧС проверят из-за пожеланий болезни коллеге

Главу волгоградского МЧС проверят из-за пожеланий болезни автору жалобы на него

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о проверке начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Николая Любавина из-за пожеланий болезни автору жалобы на него. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что данные заявления со стороны российского чиновника неуместны. «Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица. Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — отметил Хинштейн.

При этом он добавил, что руководство ведомства проинформировано всеми деталями произошедшего и в настоящий момент проводится проверка.

Ранее Николай Любавин проклял семью сотрудника, написавшего на него жалобу в прокуратуру. На селектором совещании начальник управления МЧС заявил о желании, чтобы у того «руки отсохли и онкологией заболела вся семья».

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      Мария Винар
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