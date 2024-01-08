Спасатель рассказал о способе выжить в лесу зимой

Спасатель Фомин: главное для выживания в лесу зимой — сохранить тепло

Основными факторами опасными для жизни для человека, заблудившегося в лесу, независимо от сезона, являются обезвоживание и переохлаждение. Но именно зимой иск переохлаждения становится особенно высоким. О способах выжить в лесу зимой, если вы заблудились, «Ленте.ру» рассказал спасатель поисково-спасательного отряда «Экстремум» Артем Фомин.

«Главное для выживания зимой — это сохранение тепла и максимально быстрый выход из леса, — сказал спасатель. — Сохранение тепла — это, в первую очередь, одежда по погоде, очень желательно непромокаемая. Наличие химических грелок "теплоидов" будет очень серьезным подспорьем в борьбе с холодом».

Также Фомин рекомендовал любителям прогулок по зимнему лесу соблюдать ряд общих правил.

Собираясь в лес, сообщите близким, куда вы идете и когда вернетесь Если вы не придете вовремя, они смогут забить тревогу и сообщить спасателям. Гораздо лучше подать заявку и отменить ее, чем потерять драгоценное время.

Наденьте что-нибудь яркое, возьмите водительскую жилетку или яркий дождевик Очень сложно найти в лесу, особенно в темноте, человека, одетого в темную одежду, тем более, в камуфляж.

Обязательно возьмите с собой предметы по списку - Заряженный мобильный телефон (желательно с дополнительной батареей к нему), который обязательно нужно держать в тепле — на холоде батареи быстро садятся;

- средства для разведения огня;

- питье (желательно горячий чай в термосе) и немного еды;

- лекарства, которые вы постоянно принимаете, даже если вы рассчитываете вернуться к их вечернему приему

- фонарик

Если вы заблудились, не откладывая звоните по телефону 112 Это экстренный номер, на который можно позвонить, даже если в этом месте не ловит ваш оператор, но работает какой-то другой

Если связи нет и помощи ждать неоткуда, Фомин рекомендует пытаться выходить из леса самостоятельно, ведь зимой время играет против потерявшегося.

«Сначала нужно остановиться, подумать, несколько раз медленно вдохнуть и выдохнуть, сосредоточиться и восстановить в памяти маршрут, ориентиры, вспомнить, где находилось солнце при заходе в лес, сколько времени прошло с начала прогулки. Если шли по снегу, то можно попробовать вернуться по своим следам, что невозможно сделать летом. При первом же появлении сигнала, связаться со спасательными службами», — сказал Фомин.

Пытаться возвести укрытие, которое зимой сохранит тепло, как считает спасатель, не стоит — создать его без должной сноровки сложно, а долго находиться в нем все равно не получится. Фомин подчеркнул: пока человек двигается, у него меньше шансов замерзнуть. Но двигаться нужно крайне осторожно.

«Попытка пересечь водную преграду или болото может привести к промоканию одежды и обуви, а это резко снизит их возможности по сохранению тепла, — объяснил эксперт. — Ни в коем случае нельзя паниковать, хаотично и быстро передвигаться, это приведет только к еще большей потере ориентации, быстрой усталости. Двигаться лучше равномерно, в небольшом темпе, максимально экономя силы».

Фомин заключил, что, как правило, лучшим ориентиром в лесу становится звук. Двигаться стоит в направлении шума шоссе, железной дороги, лая собак, грохота строительной техники.

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