Спасатель рассказал о способе выжить в лесу зимой
Основными факторами опасными для жизни для человека, заблудившегося в лесу, независимо от сезона, являются обезвоживание и переохлаждение. Но именно зимой иск переохлаждения становится особенно высоким. О способах выжить в лесу зимой, если вы заблудились, «Ленте.ру» рассказал спасатель поисково-спасательного отряда «Экстремум» Артем Фомин.
«Главное для выживания зимой — это сохранение тепла и максимально быстрый выход из леса, — сказал спасатель. — Сохранение тепла — это, в первую очередь, одежда по погоде, очень желательно непромокаемая. Наличие химических грелок "теплоидов" будет очень серьезным подспорьем в борьбе с холодом».
Также Фомин рекомендовал любителям прогулок по зимнему лесу соблюдать ряд общих правил.
Если вы не придете вовремя, они смогут забить тревогу и сообщить спасателям. Гораздо лучше подать заявку и отменить ее, чем потерять драгоценное время.
Очень сложно найти в лесу, особенно в темноте, человека, одетого в темную одежду, тем более, в камуфляж.
- Заряженный мобильный телефон (желательно с дополнительной батареей к нему), который обязательно нужно держать в тепле — на холоде батареи быстро садятся;
- средства для разведения огня;
- питье (желательно горячий чай в термосе) и немного еды;
- лекарства, которые вы постоянно принимаете, даже если вы рассчитываете вернуться к их вечернему приему
- фонарик
Это экстренный номер, на который можно позвонить, даже если в этом месте не ловит ваш оператор, но работает какой-то другой
Если связи нет и помощи ждать неоткуда, Фомин рекомендует пытаться выходить из леса самостоятельно, ведь зимой время играет против потерявшегося.
«Сначала нужно остановиться, подумать, несколько раз медленно вдохнуть и выдохнуть, сосредоточиться и восстановить в памяти маршрут, ориентиры, вспомнить, где находилось солнце при заходе в лес, сколько времени прошло с начала прогулки. Если шли по снегу, то можно попробовать вернуться по своим следам, что невозможно сделать летом. При первом же появлении сигнала, связаться со спасательными службами», — сказал Фомин.
Пытаться возвести укрытие, которое зимой сохранит тепло, как считает спасатель, не стоит — создать его без должной сноровки сложно, а долго находиться в нем все равно не получится. Фомин подчеркнул: пока человек двигается, у него меньше шансов замерзнуть. Но двигаться нужно крайне осторожно.
«Попытка пересечь водную преграду или болото может привести к промоканию одежды и обуви, а это резко снизит их возможности по сохранению тепла, — объяснил эксперт. — Ни в коем случае нельзя паниковать, хаотично и быстро передвигаться, это приведет только к еще большей потере ориентации, быстрой усталости. Двигаться лучше равномерно, в небольшом темпе, максимально экономя силы».
Фомин заключил, что, как правило, лучшим ориентиром в лесу становится звук. Двигаться стоит в направлении шума шоссе, железной дороги, лая собак, грохота строительной техники.
Ранее сообщалось, что в Татарстане полицейский и сотрудник Росгвардии спасали тонущих детей, но в результате сами провалились под лед.