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14:05, 8 января 2024Наука и техника

Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

Умер создатель языка программирования Pascal ученый-информатик Никлаус Вирт

Фото: Wikimedia

В Швейцарии в возрасте 89 лет умер ученый-информатик Никлаус Вирт, известный по созданию языка программирования Pascal в 1970-х годах, сообщила Высшая техническая школа Цюриха.

Вирт скончался 1 января. В 1984 году он стал лауреатом премии Тьюринга, которая считается Нобелевской премией в области информатики.

«Пионер компьютеров, изобретатель влиятельных языков программирования: достижения Никлауса Вирта оказали огромное влияние на информатику и поколения программистов. Вероятно, он наиболее известен благодаря разработанному им Pascal. Однако его влияние выходит далеко за рамки этого», — отмечается в сообщении школы.

Вирт также разработал языки программирования Euler, PL360, Algol W, Modula и Modula 2, Oberon и LoLa, написал несколько справочных работ по информатике, которые применялись по всему миру. В его честь назван закон Вирта, согласно которому программное обеспечение замедляется быстрее, чем ускоряется оборудование.

В конце декабря умер австрийский оружейник Гастон Глок, который создал компанию по производству огнестрельного оружия под брендом Glock.

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      Антон Похиляк
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